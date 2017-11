Host Maria Auxi Viloria, interviews guests Doris Loayza and Mitch Teplisky. They discuss their experiences with Quechua language living in Peru, New York.

Locutora, Maria Auxi Viloria, entrevista a invitado Doris Loayza y Mitch Teplisky. Hablan sobre sus experencias con la lengua Quechua viviendo en Peru y Nueva York.