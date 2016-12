Hola Bloomington – December 30, 2016

Locutora Exsenet Esler termino el ano con la serie “Entrevistas con familias de Bloomington”. Platico con Nancy Dorantes, Cindy Cruz y Maria Escolero, quien nos conto sobre su vida en Bloomington y de sus costumbres y tradiciones de su país. Nancy y Cindy nos hablan de las fiestas de México que como celebran los días festivos. Maria nos hablo sobre su cultura y tradiciones de El Salvador. Compartieron sus logros del ano 2016 y las metas que tiene para el ano nuevo.

Host Exsenet Esler interviews Nancy Dorantes, Cindy Cruz and Maria Escolero for the series ” Interviews with Bloomington families”. They talked about their life in Bloomington and the traditions they have in their countries. Nancy and Cindy shared how they celebrate the holidays in Mexico. Maria shared about the culture and traditions in El Salvador. They both discussed their accomplishments of 2016 and what goals they have for 2017.