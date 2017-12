HOLA Bloomington – December 1, 2017

Locutores Minerva Sosa y Jorge Gaitan, entrevistan a Lillian Casillas Directora de la Casa. Tambien entrevistan a estudiantes de IU, Alejandra Martinez, Paloma Orosco, Cassandra Pulido, sobre Luis Davila Latinx Theamtic Floor. Nos cuentan sobre sus experencias viviendo ahi. Ademas, entrevistan a Gabriela Coolidge, nos cuentan sobre el trabajo voluntariado y las oportunidades que ahi en Bloomington.

Host, Minerva sossa and Jorge Gaitan, interview Lillian Casillas director of La Casa. They also interview IU Students, Alejandra Martinez, Paloma Orosco, Cassandra Pulido, about Luis Davila Latinx Thamatic floor. They share their experiences living there. Moreover, they interview Gabriela Coolidge, they share the many volunteer opportunities.