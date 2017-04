http://wfhb.org/wp-content/uploads/2017/04/HBL_20170428-1.mp3

Locutora Stephanie Huezo, entrevista a nuestra invitada especial Pilar Gonzalez sobre su nuevo camion de comida Mexicano, Pili’s Party Taco.

Host Stephanie Huezo, interviews our special guest Pilar Gonzalez about her new Mexican food truck, Pili’s Party Taco.